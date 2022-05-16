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55 минут назад

Иран намерен увеличить импорт зерна из России

RT на русском

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран намерен увеличить импорт зерна из России.

Иран намерен увеличить импорт зерна из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в 2021 году Иран импортировал из России 7 миллионов тонн зерна.

«В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур», — сказал посол.

Ранее Казем Джалали заявил, что Иран намерен увеличить объёмы торговли с Россией и размер инвестиций.

Экономика,
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