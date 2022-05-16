Иран намерен увеличить импорт зерна из России

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Тегеран намерен увеличить импорт зерна из России.
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
По его словам, в 2021 году Иран импортировал из России 7 миллионов тонн зерна.
«В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур», — сказал посол.
Ранее Казем Джалали заявил, что Иран намерен увеличить объёмы торговли с Россией и размер инвестиций.