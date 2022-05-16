Иран передал России «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли

Иран передал российской стороне «карту сотрудничества» в нефтегазовой отрасли. Об этом заявил в интервью РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.

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Он подчеркнул, что в рабочую повестку правительства президента Ирана Ибрахима Раиси включено рассмотрение направлений сотрудничества в различных сферах энергетики с компаниями и правительством РФ.

«Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли», - подчеркнул посол.

По словам Джалали, всеобъемлющую «карту российско-иранского сотрудничества» передали должностным лицам России.

Ибрахим Раиси осуществил свой первый визит в РФ в январе 2022 года. Тогда состоялась встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние контакты в сфере экономики и торговли, а также иранскую ядерную программу и ситуацию в Афганистане.