Россия ограничила вывоз свинца

Российские власти ввели лицензирование на вывоз за пределы страны необработанного свинца, а также свинцового лома и отходов. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера будет действовать до 15 ноября 2022 года. Вывозить металл можно будет по разовым лицензиям Минпромторга. Исключение сделали для полупродуктов производства цветных металлов с драгметаллами.

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В документе указали, что шаг направлен на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений. Чиновники пояснили, что этот металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями.

Правительство напомнило, что в 2021 году на фоне роста мировых цен на чёрные и цветные металлы вводили временные вывозные пошлины на них. Это помогло смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию и обеспечить продолжение работы крупных проектов.

Ранее «Секрет» сообщал, что Минсельхоз России с 1 апреля запретил экспортировать семена подсолнечника и рапса. Также с 15 апреля по 31 августа ввели квоту в 1,5 млн т на экспорт подсолнечного масла и производимого из него корма (шрота).

В марте власти ввели ограничения на экспорт российских товаров в другие страны. Теперь зерновые не будут продавать в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а белый и тростниковый сахар — в третьи страны.