В Goldman Sachs предупредили о возможной рецессии в США

В минувшее воскресенье исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил, что «существует очень высокий фактор риска того, что Соединенные Штаты приближаются к рецессии».

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В интервью CBS News Бланкфейн сказал, что риск рецессии определенно существует, и что предприятия и потребители должны подготовиться к такому сценарию.

Однако исполнительный директор банка добавил, что у ФРС есть небольшая возможность, чтобы использовать свои очень мощные инструменты для избежания рецессии.

По словам Бланкфейна, у ФРС нет другого выбора, кроме как продолжать повышать процентную ставку, чтобы обуздать потребительский спрос, хотя это и будет сопряжено с некоторой болью. В то же время он отметил, что такие инфляционные факторы, как конфликт на Украине и кризисы цепочек поставок, носят временный характер и в конечном итоге исчезнут, но до тех пор, по мере роста цен, «будет довольно сложное и угнетающее положение», особенно для людей с низкими доходами.

Бланкфейн сказал, что хотя инфляция была спровоцирована дополнительными бюджетными расходами, вызванными пандемией COVID-19, в этом не обязательно винить правительство, так как оно делает все возможное, чтобы избежать нового финансового краха.

На прошлой неделе глава ФРС США Джером Пауэлл признал, что центральный банк слишком медленно начал повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией.