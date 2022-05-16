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58 минут назад

Глава МИД Словакии попросил о трехлетнем переходном периоде для нефтяного эмбарго

Газета.Ruиещё 3

Словакия нуждается в трехлетнем переходном периоде для отказа от нефти из РФ. Такое заявление сделал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок по прилете в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС, передает РИА «Новости».

Словакия попросила о переходном периоде для нефтяного эмбарго
Фото: ReutersReuters

При этом он уточнил, что страна поддерживает принятие нового пакета антироссийских санкций, включая нефтяное эмбарго. По его словам, позиция Словакии в этом вопросе остается неизменной.

«Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти», — сказал Корчок.

Он также обратил внимание, что это потребует значительных финансовых затрат.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о постепенном отказе Евросоюза от российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций будет принято в ближайшие дни.

Как пишет Pais, ЕС надеется, что санкции против российских энергоресурсов поддержит Венгрия.

Экономика,Анналена Бербок,ЕС,
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