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1 час назад

В ЕС обеспокоились влиянием украинского кризиса на мировую экономику

Лера Букина

Евросоюз крайне обеспокоен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил перед началом заседания глав МИД в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

В ЕС обеспокоились влиянием украинского кризиса на мировую экономику
Фото: ReutersReuters

По его мнению, мир близок к наступлению глубокого экономического кризиса.

«Мы крайне озабочены последствиями для мировой экономики. Мы стоим перед лицом глубокого экономического кризиса, включая кризис цен, электроэнергии и продовольствия», — подчеркнул Боррель.

Ранее западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В странах Европейского союза также задумались об отказе от российских нефти и газа. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, наблюдаемая ситуация подводит черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Экономика,Жозеп Боррель,Владимир Путин,ЕС,
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