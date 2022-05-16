В ЕС обеспокоились влиянием украинского кризиса на мировую экономику

Евросоюз крайне обеспокоен последствиями ситуации на Украине для мировой экономики. Об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил перед началом заседания глав МИД в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

Ранее западные страны ввели несколько пакетов антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. В странах Европейского союза также задумались об отказе от российских нефти и газа. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, наблюдаемая ситуация подводит черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.