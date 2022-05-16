В России обнулили ввозные пошлины на важное оборудование

«Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин», — сказано в сообщении.