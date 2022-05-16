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49 минут назад

В России обнулили ввозные пошлины на важное оборудование

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Правительство России обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в Telegram-канале кабмина.

В России обнулили ввозные пошлины на важное оборудование
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырье и материалы, которые будут использоваться при реализации крупных инвестпроектов в важных для экономики секторах, можно будет ввозить в страну без уплаты таможенных пошлин», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, IT-сфера.

Также Мишустин сообщил, что в Россию упростили ввоз электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства: компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, микросхем и раций.

Полномочиями по оформлению специальной разрешительной документации наделяются отраслевые ассоциации.

«По новым правилам изготовителям нужно будет обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России», — уточнили в правительстве.

Экономика,Михаил Мишустин,ФСБ,Правительство РФ,
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