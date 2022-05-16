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1 час назад

СМИ: Турция предложила ЕС альтернативу российскому газу

Национальная Служба Новостей

Турция предложила Евросоюзу альтернативу российскому газу, сообщает ряд СМИ.

Турция предложила ЕС альтернативу российскому газу
Фото: ReutersReuters

По словам советника при президенте республики Реджепе Тайипе Эрдогане, газ из Восточного Средиземноморья может заменить энергоресурсы из России.

При этом он подчеркнул, что Турция готова принять участие в поставках топлива.

Ранее азербайджанский политолог Тофик Аббасов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия и Турция «обречены» на сотрудничество, но их нельзя назвать союзниками, так как в международных отношениях всегда кто-нибудь может «подложить свинью».

Экономика,Тофик Аббасов,ЕС,
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