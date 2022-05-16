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1 час назад

Словакия признала невозможность резкого отказа от российской нефти

Лера Букина

Словакия выступает за принятие нового пакета антироссийских санкций, включая нефтяное эмбарго, однако стране требуется

Словакия признала невозможность резкого отказа от российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

трехлетний переходный период для отказа от российской нефти. Об этом заявил в понедельник по прилету в Брюссель на встречу глав МИД стран ЕС руководитель дипведомства Словакии Иван Корчок, передает агентство «Прайм».

«Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего, это потребует значительных финансовых затрат», — подчеркнул он.

Ранее многие страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез задумались о возможности отказаться от российских нефти и газа. Шестой пакет санкций ЕС предполагает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран блокируют его принятие. В частности, Венгрия выступает против такой меры.

16 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не смогут разблокировать в понедельник вопрос о нефтяном эмбарго против России из-за серьезных разногласий.

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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