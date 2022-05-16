Словакия признала невозможность резкого отказа от российской нефти

«Позиция Словакии в отношении антироссийских санкций остается неизменной, мы их поддерживаем, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Но мы нуждаемся в определенном переходном периоде для того, чтобы перестроить технологию обработки на иной, нежели российский, тип нефти. Кроме прочего, это потребует значительных финансовых затрат», — подчеркнул он.