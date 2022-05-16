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38 минут назад

Нет достойного предложения от ЕС: Венгрия об эмбарго на российскую нефть

Елена Прошина

Европейский союз до сих пор не сделал достойное предложение по эмбарго на поставки нефти из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Нет достойного предложения от ЕС: Венгрия об эмбарго на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС должен предложить решение: финансировать инвестиции и компенсировать [расходы] на полную модернизацию энергетической инфраструктуры Венгрии, требующей 15-18 млрд евро», — сказал Сийярто.

Он также добавил, что власти Венгрии настаивают не вводить запрет на поставки через трубопроводы из шестого пакета санкций Евросоюза.

Напомним, Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, так как не считает для себя возможным ввести эмбарго на российскую нефть. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, главы МИД ЕС не смогут преодолеть вето Венгрии.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддержит эмбарго только если Еврокомиссия предложит решение последующих в связи с этим последствий. В свою очередь, ЕС надеется убедить Венгрию одобрить эмбарго благодаря многомиллионным европейским инвестициям в энергетическую безопасность страны.

Экономика,Жозеп Боррель,Петер Сийярто,Еврокомиссия,ЕС,
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