Нет достойного предложения от ЕС: Венгрия об эмбарго на российскую нефть

Европейский союз до сих пор не сделал достойное предложение по эмбарго на поставки нефти из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

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«ЕС должен предложить решение: финансировать инвестиции и компенсировать [расходы] на полную модернизацию энергетической инфраструктуры Венгрии, требующей 15-18 млрд евро», — сказал Сийярто.

Он также добавил, что власти Венгрии настаивают не вводить запрет на поставки через трубопроводы из шестого пакета санкций Евросоюза.

Напомним, Венгрия заблокировала новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, так как не считает для себя возможным ввести эмбарго на российскую нефть. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, главы МИД ЕС не смогут преодолеть вето Венгрии.