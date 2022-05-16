Япония нашла замену российскому газу

Спецоперация на Украине создала «наилучшую возможность» для восстановления японской атомной промышленности после аварии на «Фукусиме» в 2011 году. Об этом заявил глава атомного подразделения Mitsubishi Heavy Industries Акихико Като в интервью Financial Times.

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Он добавил, что страна может найти замену российскому газу в атомной энергетике.

«В будущем может возникнуть проблема с импортом топлива из России. Люди понимают, что, пока мы закупаем топливо из-за границы, всегда будет страх перед нестабильностью», — сказал Като.

Многие изменили свои взгляды на атомную энергетику, которая является стабильным источником энергии, пояснил он. Сильная зависимость Японии от импорта российского газа вновь разожгла споры по поводу атомной энергетики в стране. Более 10 лет назад регулирующие органы отключили большинство атомных электростанций после одной из самых страшных ядерных катастроф в истории.

Третья по величине экономика мира погрузилась в энергетический кризис, усугубляемый стремительным ростом цен на сжиженный природный газ (СПГ) и нефть. Япония импортирует около девяти процентов своего СПГ из России. Премьер-министр Фумио Кисида ранее заявил инвесторам, что Япония будет использовать ядерную энергию, чтобы «помочь миру добиться дерусификации энергетики». До аварии на «Фукусиме» страна получала около трети своей энергии из 54 ядерных реакторов. Сейчас работают только четыре, а десять получили разрешение на перезапуск.

Японская общественность по-прежнему с осторожностью относится к ядерной энергетике. Но недавний опрос, проведенный Nikkei, показал, что 53 процента респондентов поддержали бы перезапуск ядерных реакторов.