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45 минут назад

Канада выразила готовность отправить корабли для вывоза украинского зерна из портов Европы

ТАСС

Правительство Канады готово в случае необходимости отправить корабли для вывоза украинского зерна из европейских портов. Об этом в понедельник в ходе телефонной пресс-конференции сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

Канада готова вывезти украинское зерно из портов Европы
Фото: ТАССТАСС

"Мы в состоянии направить канадские корабли для вывоза зерна из различных европейских портов", - сказала она. Жоли уточнила, что Оттава в настоящее время работает над этим вопросом со своими коллегами из ЕС, в том числе с Румынией.

Ранее директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик в интервью агентству ДПА заявил о почти 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые не могут быть вывезены из страны. В свою очередь президент США Джо Байден 10 мая заявил, что ситуация на Украине привела к росту цен на продовольствие в мире. По его данным, на украинских складах в настоящее время находится 20 млн тонн зерна. Как отметил Байден, США прилагают усилия, чтобы найти "способ вывести его <...> на [мировой] рынок". Это должно привести к снижению цен на продовольствие в мире, утверждал он.

Экономика,Мелани Жоли,Джозеф Байден,ООН,ЕС,
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