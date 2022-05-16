Канада готова вывезти украинское зерно из портов Европы

"Мы в состоянии направить канадские корабли для вывоза зерна из различных европейских портов", - сказала она. Жоли уточнила, что Оттава в настоящее время работает над этим вопросом со своими коллегами из ЕС , в том числе с Румынией.

Ранее директор германского отделения Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик в интервью агентству ДПА заявил о почти 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые не могут быть вывезены из страны. В свою очередь президент США Джо Байден 10 мая заявил, что ситуация на Украине привела к росту цен на продовольствие в мире. По его данным, на украинских складах в настоящее время находится 20 млн тонн зерна. Как отметил Байден, США прилагают усилия, чтобы найти "способ вывести его <...> на [мировой] рынок". Это должно привести к снижению цен на продовольствие в мире, утверждал он.