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26 минут назад

Стоимость сантехники в России выросла на 70% за три месяца

Газета.Ruиещё 4

Цена сантехники в России в период с февраля по апрель выросла по отдельным позициям на 70%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование строительной компании Pridex.

В России резко подорожали унитазы
Фото: ТАССТАСС

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены на смесители, раковины, унитазы и инсталляции класса эконом подорожали на 20-70%. Подобные позиции премиум класса поднялись в цене на 5-25%. Что же касается душевых кабин, ванных и комплектующих для них, то этот сегмент рынка вырос в цене на 30-70%. По остальным позициям также наблюдается рост в среднем на 20%.

По словам коммерческого директора Pridex Александра Алейникова, поставщики из Китая и Турции пользуются ситуацией, которая связана с уходом западных брендов, и просто поднимают цены на свои товары.

Эксперты сошлись во мнении, что рост цен сейчас происходит из-за сокращения предложения, усложнения логистических цепочек, определенных сложностей с поставками и удорожания сырья.

13 мая «Коммерсант» написал, что автомобильные запчасти для кузовного ремонта по итогам апреля в среднем подорожали в России на 31% относительно февраля. Сильнее всего подорожали бамперы — на 34% передние и на 32% задние. Также на 32% увеличились в цене фары, на 31% — крылья, на 30% — двери, на 29% — решетки радиатора.

Экономика,Коммерсант,
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