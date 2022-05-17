Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

"Они [власти] хотят замылить тему, и это понятно... Инфляция - это регрессивный налог, который больше всего вредит наименее богатым. Неправильное направление не поможет стране", - подчеркнул он.

По его словам, если бы властям это удалось, инфляция была бы еще выше Эти слова Безоса были ответом на ветку, в которой президент Джо Байден заявил, что США находятся на пути к крупнейшему за всю историю сокращению годового дефицита, составившему $1,5 трлн. Комментарии прозвучали в связи с тем, что инфляция в Соединенных Штатах приближается к 40-летнему максимуму, и чиновники Федеральной резервной системы надеются повысить процентные ставки для решения этой проблемы.