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1 час назад

Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США

Газета.Ruиещё 2

Основатель Amazon Джефф Безос обвинил власти США в рекордной инфляции в стране. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Джефф Безос обвинил Белый дом в рекордной инфляции в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Они [власти] хотят замылить тему, и это понятно... Инфляция - это регрессивный налог, который больше всего вредит наименее богатым. Неправильное направление не поможет стране", - подчеркнул он.

Безос также напомнил, что Вашингтон пытался "всеми силами" добавить в федеральный бюджет еще $3,5 трлн.

По его словам, если бы властям это удалось, инфляция была бы еще выше Эти слова Безоса были ответом на ветку, в которой президент Джо Байден заявил, что США находятся на пути к крупнейшему за всю историю сокращению годового дефицита, составившему $1,5 трлн. Комментарии прозвучали в связи с тем, что инфляция в Соединенных Штатах приближается к 40-летнему максимуму, и чиновники Федеральной резервной системы надеются повысить процентные ставки для решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что Байден назвал пандемию COVID-19 и "действия" президента России Владимира Путина ключевыми причинами инфляции в США.

Экономика,Джефф Безос,Джозеф Байден,Владимир Путин,Amazon,ФРС,
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