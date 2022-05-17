Стало известно, что может пошатнуть доллар до конца мая

Доллар активно обновляет 20-летние максимумы к прочим мировым валютам.
Как считает эксперт Евгений Миронюк, далеко не факт, что это продлится долго: участники рынка прогнозируют, что до пика роста цен в США еще далеко, а евро внезапно может отыграть потери.
"Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет", - цитирует «Прайм» специалиста.
Курс доллара онлайн смотрите на графике.
На руку доллару и ослабление европейской валюты - глобально этот тренд продолжится, но возможны локальные отскоки. Ряд индикаторов свидетельствуют, что евро перепродан и, возможно, несколько отыграет потери. Факторами в пользу коррекции доллара могут оказаться и слабые статданные, ожидающиеся до конца месяца.
Ранее "СП" писала, что Сбербанк вечером 16 мая опубликовал актуальный курс валют. Как указано на сайте банка, за единицу американской валюты Сбербанк просит заплатить 70,57 рубля, что на 99 копеек меньше, чем утром.