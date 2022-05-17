Стало известно, что может пошатнуть доллар до конца мая

"Заявления главы ФРС Джерома Пауэлла вселяют уверенность, что ставка по федеральным фондам на ближайших двух заседаниях будет повышена на 0,5% на каждом из них, это снизит дифференциал ставок с развивающимися экономиками и увеличит его в сравнении со ставками в развитых странах. Привлекательность доллара в операциях carry trade растет", - цитирует «Прайм» специалиста.