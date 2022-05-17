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1 час назад

Россияне начали переходить на тенге и белорусский рубль

РИА "ФедералПресс"

С марта 2022 года россияне начали скупать валюту Казахстана и Беларуси. Специалисты считают, что это связано с возможным переездом в эти страны.

Россияне начали переходить на тенге и белорусский рубль
Фото: ТАССТАСС

С марта по апрель на Московской бирже заметили всплеск интереса к второстепенным валютам. Особенно отличились тенге и белорусский рубль – число сделок с ними увеличилось более чем в 30 раз.

«Мы наблюдаем смещение интереса физлиц с традиционно популярной пары USD/RUB в сторону других валют», – сообщила пресс-служба Мосбиржи.

Однако спрос на конвертацию рубля в доллар не иссяк: в апреле количество операций было таким же, как и в прошлом году. При этом россияне начали больше интересоваться не только основными валютами. Рост спроса замечен на юань – в 8 раз, лиру – в 11 раз.

Рубли за прошедшие два месяца конвертировали в тенге в 33 раза чаще, чем в 2021 году, а в белорусские рубли – в 35 раз больше. По словам финансового эксперта Investing Яны Шебалиной, такие показатели говорят о том, что инвесторы пытаются диверсифицировать портфели из-за кризиса, и не исключено, что они рассматривают определенные валюты для переезда, пишут «Известия».

Ранее «ФедералПресс» писал, что власти Великобритании лишили статуса «признанной биржи» Московскую биржу. Из-за этого инвесторы лишились определенных льгот.

Экономика,Московская биржа,
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