«Мы уже обсуждаем это в G7 и ЕС, предложения на столе. Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство права, даже если речь идет о российских олигархах», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo.