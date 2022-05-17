Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
35 минут назад

Минфин Германии готовится к аресту активов Центробанка России

Ura.Ruиещё 2

Власти Германии обсуждают арест активов Центробанка России. Об этом сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

«Мы уже обсуждаем это в G7 и ЕС, предложения на столе. Когда дело доходит до активов частного сектора, нам придется учесть, что возможно с точки зрения закона. Мы должны уважать верховенство права, даже если речь идет о российских олигархах», — заявил Линднер в интервью газете El Mundo.

При этом он призвал уважать верховенство права и в отношении России. Глава немецкого Минфина также отметил, что открыт идее направить арестованные российские активы на восстановление Украины.

Россия резко сократила вложения в госдолг США

Германия рассматривает арест активов в рамках западных санкций в ответ на российскую спецоперацию на Украине. Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой ранее заморозили активы Центробанка России. В марте министр финансов Антон Силуанов сообщил, что санкции лишили РФ доступа к 300 млрд долларов резервов, пишет «Национальная служба новостей». Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил направить замороженные российские активы в пользу Украины, сообщает RT.

Экономика,Видео,Жозеп Боррель,Кристиан Линднер,Антон Силуанов,Банк России,ЕС,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители