Европа продолжила закачку газа рекордными темпами

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) уже превысил 40%, что составляет половину от целевого показателя заполненности к 1 октября. Закачка газа в ПХГ Европы в мае идет рекордными темпами для этого месяца за все время наблюдений, которые ведутся с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Европейские ПХГ на 15 мая заполнены уже на 40,06% - на 3,8 процентного пункта (п. п.) ниже, чем в среднем на эту дату за последние 5 лет, но почти на 7 п.п. больше показателя на аналогичную дату прошлого года. Сейчас в них находится порядка 42,66 млрд куб. м газа. Ранее Еврокомиссия предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к 1 октября, к 1 ноября - в 90%.

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Объем заполнения ПХГ в регионе с начала мая составляет 7,8 млрд куб. м, что на 70% выше закачки в прошлом году за этот же период и на 19% больше предыдущего майского рекорда 2018 года.

Наиболее активно заполняют газом свои хранилища Португалия и Польша - они достигли уровней запасов в 89,31% и 87,88% соответственно. ПХГ Германии наполнены на 41,46%, Франции - на 42,24%, Италии - на 44,22%, Нидерландов - на 32,33%, Болгарии - на 20,7%, Венгрии - на 25,13%, Австрии - на 26,06%, Чехии - на 51,53%, Бельгии - на 24,33%.

Поставки СПГ в Европу

Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы в мае составляют 5,26 млрд куб. м - третий месяц подряд они идут рекордными темпами. Запасы СПГ в странах ЕС сейчас на 2% выше, чем в 2021 году, и на 11% больше, чем в среднем за пятилетку. При этом GIE с 13 февраля перестал учитывать данные по подземным хранилищам газа и терминалам приема СПГ в Великобритании.

Мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы сейчас загружены на 59% от максимума.