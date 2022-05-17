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48 минут назад

В ЕС заявили о приближении к пределу антироссийских санкций

Газета.Ru

Дипломатический источник в Евросоюзе поделился с интернет-порталом Euractiv мнением, что ЕС приблизился к пределу в вопросе введения антироссийских санкций, передает ТАСС.

В ЕС заявили о приближении к пределу антироссийских санкций
Фото: ReutersReuters

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <…>. Мы очень близки к достижению наших пределов», — приводятся мнение источника.

По его словам, если решение по эмбарго российской нефти вызвало подобную неразбериху среди союзников, то реакция на предложение по запрете импорта российского газа обещает быть еще хуже.

Он добавил, что страны — члены ЕС даже «отступили на шаг назад», хотя в переговорах с Венгрией по отмене вето на о введении эмбарго на импорт российской нефти наблюдается прогресс.

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Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций против РФ снова не смогли согласовать из-за споров по условиям эмбарго на российскую нефть. Дискуссии продолжатся на уровне постоянных представителей стран ЕС. По мнению Борреля, обсуждение займет «еще одну неделю или две».

Экономика,Жозеп Боррель,ЕС,
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