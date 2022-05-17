В ЕС заявили о приближении к пределу антироссийских санкций

Дипломатический источник в Евросоюзе поделился с интернет-порталом Euractiv мнением, что ЕС приблизился к пределу в вопросе введения антироссийских санкций, передает ТАСС.

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«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <…>. Мы очень близки к достижению наших пределов», — приводятся мнение источника.

По его словам, если решение по эмбарго российской нефти вызвало подобную неразбериху среди союзников, то реакция на предложение по запрете импорта российского газа обещает быть еще хуже.

Он добавил, что страны — члены ЕС даже «отступили на шаг назад», хотя в переговорах с Венгрией по отмене вето на о введении эмбарго на импорт российской нефти наблюдается прогресс.