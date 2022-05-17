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43 минуты назад

СМИ: ЕС приблизился к пределу по введению антироссийских санкций

Лера Букина

Евросоюз почти достиг предела в вопросе введения санкций против России. Об этом заявил дипломатический источник в ЕС интернет-порталу Euractiv, передает ТАСС.

В ЕС заявили о приближении к пределу антироссийских санкций
Фото: ТАССТАСС

«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...> Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», - сообщил дипломат после встречи министров иностранных дел ЕС.

Он указал на то, что государства - члены ЕС даже сделали шаг назад, несмотря на то, что переговоры с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из РФ продвинулись.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Однако, по его словам, главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.

Шестой пакет санкций ЕС предполагает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран блокируют его принятие. В частности, Венгрия выступает против такой меры.

Россия резко сократила вложения в госдолг США

Еврокомиссия ранее выступила с инициативой разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. По данным источников, Еврокомиссии уже пришлось смягчить часть своих предложений по срокам введения, параметрам и возможным исключениям из нефтяного эмбарго.

Экономика,Жозеп Боррель,Еврокомиссия,ЕС,
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