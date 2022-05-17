В ЕС заявили о приближении к пределу антироссийских санкций

Евросоюз почти достиг предела в вопросе введения санкций против России. Об этом заявил дипломатический источник в ЕС интернет-порталу Euractiv, передает ТАСС.

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«Седьмой пакет санкций против Москвы станет невероятно сложным <...> Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», - сообщил дипломат после встречи министров иностранных дел ЕС.

Он указал на то, что государства - члены ЕС даже сделали шаг назад, несмотря на то, что переговоры с Венгрией по отмене вето на предложение о введении эмбарго на импорт нефти из РФ продвинулись.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен продолжать оказывать санкционное давление на Россию. Однако, по его словам, главы МИД ЕС в понедельник даже не пытались найти компромисс по шестому пакету санкций против России, включая нефтяное эмбарго, из-за очень серьезных разногласий.

Шестой пакет санкций ЕС предполагает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран блокируют его принятие. В частности, Венгрия выступает против такой меры.