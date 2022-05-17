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16 минут назад

На Западе предрекли крах международной системы из-за конфискации активов РФ

Лера Букина

Возможная конфискация российских активов за рубежом повлечет за собой крах международной системы политической экономии. Об этом сообщила газета Financial Times, передает ТАСС.

Западной системе предрекли крах в случае конфискации активов РФ
Фото: ТАССТАСС

Издание подчеркивает, что мера, связанная с заморозкой российских активов, уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой. Поэтому их прямой захват будет рассматриваться как переход политического Рубикона, отмечает газета.

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«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за [последние] десятилетия», - подчеркнул приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.

Ранее президент США Джо Байден направил Конгрессу США предложения, которые позволяют изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Инициатива направлена на то, чтобы «упростить процесс изъятия активов олигархов, расширить сферу охвата активов, подлежащих аресту, а также позволить доходам поступать на Украину».

Экономика,Джозеф Байден,Конгресс США,
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