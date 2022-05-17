Западной системе предрекли крах в случае конфискации активов РФ

Возможная конфискация российских активов за рубежом повлечет за собой крах международной системы политической экономии. Об этом сообщила газета Financial Times, передает ТАСС.

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Издание подчеркивает, что мера, связанная с заморозкой российских активов, уже вызвала обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой. Поэтому их прямой захват будет рассматриваться как переход политического Рубикона, отмечает газета.

«По сути дела, это действие покончило бы с международной системой политической экономии, которую мы создавали за [последние] десятилетия», - подчеркнул приглашенный научный сотрудник Лондонской школы экономики Саймон Хинрихсен.