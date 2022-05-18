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2 часа назад

В МВФ отказались принимать решение о конфискации резервов России

Lenta.ruиещё 5

Международный валютный фонд (МВФ) отказался в ближайшее время озвучивать свою позицию в отношении идеи конфискации золотовалютных резервов ЦБ России на фоне ситуации на Украине. О таком решении рассказала первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат газете Financial Times (FT).

В МВФ отказались принимать решение о конфискации резервов России
Фото: ReutersReuters

Она добавила, что сейчас рано говорить о том, что скоро будут принимать решение о российских активах.

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При этом издание отмечает, что возможная конфискация активов РФ за рубежом приведет к краху международной системы политической экономии. FT указывает, что решение о заморозке этих средств уже вызвало обеспокоенность в государствах, у которых напряженные отношения с США и Европой.

Вопрос об изъятии замороженных валютных резервов

28 апреля конгрессмены США приняли закон, который разрешает направлять Украине арестованные из-за антироссийских санкций активы. Палата представителей Конгресса США одобрила конфискацию имущества иностранцев в случае, если средства получены при поддержке руководства РФ или незаконных действиях.

Позднее в мае глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал, что союзу необходимо рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России и передать их на восстановление Украины после конфликта.

Он напомнил, что США изъяли активы «на миллиарды долларов» у центрального банка Афганистана, которые, по его словам, затем пойдут на компенсации жертвам терроризма и для гуманитарной помощи. Представитель ЕС указал, что «было бы логично» рассмотреть аналогичные шаги и с замороженными резервами России.

По мнению Борреля, вопрос о том, как платить за восстановление Украины, является одним из ключевых политических вопросов для Евросоюза, учитывая «невероятную сумму денег», которая необходима.

Реакция России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что принятый в США закон, разрешающий передавать Украине арестованные активы иностранцев, не повлияет на экономику России.

Спикер добавил, что решение США о конфискации российской собственности в целях оказания помощи Украине создает опасный прецедент, который «бумерангом должен ударить» по Вашингтону.

Глава инвестиционной компании Navigator Principal Investors LLC Кайл Шостак в беседе с ТАСС также указывал, что мир уничтожает остатки международного права в экономике из-за конфискации активов России.

Шостак указал, что при таких действиях «неизбежными последствиями станут многочисленные иски с оспариванием законности изъятия российских активов за рубежом». Он также предположид, что это, в частности, породит неизбежную и весьма жесткую реакцию со стороны Москвы в отношении активов, ресурсов и инфраструктуры стран-конфискантов.

Экономика,Жозеп Боррель,Кайл Шостак,Вячеслав Володин,Банк России,Международный валютный фонд,Конгресс США,Госдума,ЕС,
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