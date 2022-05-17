Эксперт объяснил, что добьет экономику Украины

Предлагаемые министром финансов Сергеем Марченко меры по поддержанию экономики Украины в случае продолжения спецоперации РФ способны ее добить, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание «Страна».

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Марченко ранее заявил в интервью изданию The Economis, что в случае, если российская спецоперация затянется, придется принимать меры. Речь шла о повышении налогов и сокращении расходов на социальную сферу.

Кущ считает, что это разрушит и без того слабую украинскую экономику.

«Государство сейчас должно не снижать, а, наоборот, повышать расходы, в том числе на социальную сферу. И снижать налоги, создавая стимулы для бизнеса. Только так можно предотвратить падение ВВП и перезапустить экономику», — подчеркнул Кущ.