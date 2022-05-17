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1 час назад

Эксперт объяснил, что добьет экономику Украины

Лера Букина

Предлагаемые министром финансов Сергеем Марченко меры по поддержанию экономики Украины в случае продолжения спецоперации РФ способны ее добить, заявил украинский экономист Алексей Кущ. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание «Страна».

Эксперт объяснил, что добьет экономику Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марченко ранее заявил в интервью изданию The Economis, что в случае, если российская спецоперация затянется, придется принимать меры. Речь шла о повышении налогов и сокращении расходов на социальную сферу.

Кущ считает, что это разрушит и без того слабую украинскую экономику.

«Государство сейчас должно не снижать, а, наоборот, повышать расходы, в том числе на социальную сферу. И снижать налоги, создавая стимулы для бизнеса. Только так можно предотвратить падение ВВП и перезапустить экономику», — подчеркнул Кущ.

Ранее сообщалось, что, по данным Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН), на Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности, говорится на сайте Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН).

Экономика,Алексей Кущ,Сергей Марченко,ПРООН,
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