США придумали для Европы альтернативу нефтяному эмбарго России

Представители министерства финансов США заявили, что планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Фото: Reuters Reuters

Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья. Чиновники думаю, что пошлины помогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Ранее Евросоюз предложил отсрочить до 2024 года введение эмбарго на поставки нефти из России для трех стран: Венгрии, Словакии и Чехии.