Мантуров рассказал, когда в РФ появится «серый» импорт

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые потребительские товары, ввезённые «параллельным» импортом (ввоза товаров без разрешения правообладателя), могут появиться в России уже примерно через месяц, сообщает ТАСС. По его словам, первые результаты легализации серого импорта можно будет оценить уже через два месяца.

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Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц, — заявил он.

Эта мера, по словам Мантурова, не может привести к возникновению в России «челночества».

Правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.