Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
23 минуты назад

Мантуров рассказал, когда в РФ появится «серый» импорт

News.ru

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые потребительские товары, ввезённые «параллельным» импортом (ввоза товаров без разрешения правообладателя), могут появиться в России уже примерно через месяц, сообщает ТАСС. По его словам, первые результаты легализации серого импорта можно будет оценить уже через два месяца.

Мантуров рассказал, когда в РФ появится «серый» импорт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но думаю, примерно через месяц, — заявил он.

Эта мера, по словам Мантурова, не может привести к возникновению в России «челночества».

Правительство России легализовало так называемый параллельный импорт, при котором поставка товара осуществляется без разрешения правообладателя, в марте. Предполагается, что данная мера позволит удовлетворить спрос потребителей на импортные товары, ушедшие с российского рынка из-за ситуации вокруг Украины. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок.

Ранее в ведомстве сообщили, что параллельный импорт позволит сдерживать рост цен на иностранную продукцию в России. Это произойдёт благодаря конкуренции со стороны неофициальных поставщиков за ввоз продукции в страну. В министерстве утвердили перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт.

Экономика,Денис Мантуров,Минпромторг,Правительство РФ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители