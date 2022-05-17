В Европе оценили заполненность газохранилищ

Европейские подземные хранилища газа заполнены на 40%. Для достижения запланированного Еврокомиссией (ЕК) уровня в 80% осталось закачать еще более 40 млрд кубометров, пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию операторов газотранспортных систем Европы (GIE).

Фото: Reuters Reuters

В марте Еврокомиссия предложила законопроект, по которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены минимум на 80% к 1 ноября 2022 года. В последующие годы показатель должен подняться до 90%.

На утро 16 мая средний уровень заполненности хранилищ составлял примерно 42,7 млрд кубометров газа или 40%. За день прирост составил 0,6%. При этом в 2021 году показатель был ниже — 33%, а в 2020 году выше — 67,85%.