США собираются лишить РФ возможности платить по госдолгу

Власти США готовятся полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их информации, Минфин Соединенных Штатов аннулирует действие генеральной лицензии, которая исключает из под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Лицензия, срок действия которой истекает 25 мая, позволила России продолжить производить выплаты по облигациям. Это предоставило стране возможность предотвратить дефолт по государственному долгу.

При этом один из источников издания отметил, что американский Минфин пока еще не принял окончательного решения.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине эксперты пророчили РФ дефолт из-за западных санкций. В первый раз риск возник 4 апреля из-за того, что американский банк не пропустил платеж из заблокированных резервов, Минфин России оплатил купон и погашение облигации в рублях. Позднее, в течение месячного льготного периода, Россия все же произвела оплату из незаблокированной части средств.

27 мая Россия должна будет погасить платежи по своим еврооблигациям «Россия-2026» и «Россия-2036». При этом платеж по «России-2026» можно сделать также в евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, а по второму выпуску – даже в российских рублях, если по независящим от РФ причинам страна не сможет провести выплату в евро, долларах, фунтах и франках.