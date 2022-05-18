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57 минут назад

РБК: Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков

Газета.Ru

Немецкий Deutsche Bank перестал работать с рядом крупных российских банков, закрыв им корреспондентские счета. Об этом пишет РБК.

Deutsche Bank отключил счета ряда российских банков
Фото: Kai Pfaffenbach/ReutersKai Pfaffenbach/Reuters

По данным источников, немецкий банк еще в марте закрыл счета ряда финансовых организаций из России, их наименования не уточняются. Один из источников уточнил, что, согласно уведомлению, счета должны были быть закрыты 8 апреля, однако работали до 7 апреля включительно и были закрыты 20 апреля,

«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — говорится в статье.

Ранее Ранее вице-президент Deutsche Bank Карл фон Рор заявил, что Германию ожидает 10-процентная инфляция в случае отказа от российских энергоресурсов.

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Он также предупреждает, что в долгосрочном периоде возможны и более высокие показатели инфляции, а также риски стагнации и сокращения немецкой экономики.

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