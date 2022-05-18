Эксперт раскрыл преследуемую США цель поставок СПГ в Европу

Экспортная стратегия СПГ США в Европе предполагает устранение России с энергетической карты Европы и ослабление европейской конкурентоспособности за счет удорожания энергоресурсов и новой волны беженцев. Об этом заявил РИА Новости член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник генерального директора ООО «Газпром экспорт» Андрей Конопляник.

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По словам эксперта, логистически сжиженному природному газу США идти на рынок Азии не так выгодно, как в Европу. Большинство заводов по сжижению сланцевого газа США располагаются на побережье Мексиканского залива, откуда в Европу прямой и короткий путь. А на азиатский рынок попасть сложнее. К тому же это обойдется дороже, указал Конопляник.

«При прочих равных условиях Европа предпочтительный рынок для СПГ США. Но здесь он проигрывает конкуренцию российскому трубопроводному газу. Значит нужно убрать этого самого крупного и дешевого поставщика, тогда цены в Европе поднимутся и продажи СПГ США в ЕС будут рентабельны. Поэтому первая задача - устранить Россию с энергетической карты Европы», - подчеркнул эксперт.

По словам Конопляника, другой целью при решении первой является задача убрать серьезного экономического конкурента в виде ЕС с мировой арены.

«Замена дешевого российского трубопроводного газа на дорогой СПГ США удорожает энергетическую составляющую европейских издержек и напрямую ухудшает конкурентоспособность европейской продукции на мировом рынке. Но есть и косвенный механизм ослабления европейской конкурентоспособности – это формирование извне внутренних проблем ЕС. Наиболее наглядная – проблема беженцев в ЕС», - отметил специалист.