Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
1 час назад

В правительстве предупредили о пиковых значениях инфляции

Секрет Фирмы

Инфляция в России сейчас находится на локальном максимуме, заявил представитель Минэкономразвития РФ. Однако экономист не уверен, что это единственное пиковое значение, сообщил ТАСС. Согласно прогнозам ведомства, по итогам года инфляция в РФ должна быть на уровне 17,5%. Высокой она будет и в 2023 году — 6,1%, а вот в 2024–2025 годах стабилизируется до 4%, рассказал он.

В кабмине предупредили о пиковых значениях инфляции
Фото: ТАССТАСС

Представитель министерства уверен, что дополнительный вклад в снижение инфляции внесёт изменение структуры потребления. Например, рост доли продовольственных товаров в потреблении, а также снижение доли импорта.

Он полагает, что пик укрепления рубля придётся на второй квартал 2022 года, когда импорт, потоки капитала и в целом экономика постепенно адаптируются под новые условия. К концу года курс может ослабиться до 76 рублей за доллар, добавили в Минэкономразвития.

«Мы исходим из того, что неизбежно ослабление существующих ограничений по валютной выручке, ну и, конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса», — заявил экономист.

В Минэкономразвития ожидают снижения ВВП на 7,8%, располагаемых доходов на 6,8%, реальных заработных плат в организациях на 3,8% и роста безработицы до 6,7%.

Ранее главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский сообщил, что по итогам 2022 года инфляция в России при оптимистичном сценарии может достичь 16%, в 2023-м — 6%. Эти цифры лучше базового прогноза банка — 20% в 2022 году и 8% в 2023 году. Эксперт отметил, что прогноз может сместиться в сторону оптимистичного сценария к концу мая. Это возможно, если недельная инфляция останется на уровне около 0,1%.

Экономика,Антон Струченевский,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители