В кабмине предупредили о пиковых значениях инфляции

Инфляция в России сейчас находится на локальном максимуме, заявил представитель Минэкономразвития РФ. Однако экономист не уверен, что это единственное пиковое значение, сообщил ТАСС. Согласно прогнозам ведомства, по итогам года инфляция в РФ должна быть на уровне 17,5%. Высокой она будет и в 2023 году — 6,1%, а вот в 2024–2025 годах стабилизируется до 4%, рассказал он.

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Представитель министерства уверен, что дополнительный вклад в снижение инфляции внесёт изменение структуры потребления. Например, рост доли продовольственных товаров в потреблении, а также снижение доли импорта.

Он полагает, что пик укрепления рубля придётся на второй квартал 2022 года, когда импорт, потоки капитала и в целом экономика постепенно адаптируются под новые условия. К концу года курс может ослабиться до 76 рублей за доллар, добавили в Минэкономразвития.

«Мы исходим из того, что неизбежно ослабление существующих ограничений по валютной выручке, ну и, конечно, рассчитываем на восстановление внутреннего спроса», — заявил экономист.

В Минэкономразвития ожидают снижения ВВП на 7,8%, располагаемых доходов на 6,8%, реальных заработных плат в организациях на 3,8% и роста безработицы до 6,7%.