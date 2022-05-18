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38 минут назад

Силуанов: Россия не собирается объявлять дефолт

Лера Букина

Министр финансов России Антон Силуанов заявил об отсутствии планов у России объявлять дефолт по долгу, передает ТАСС.

Россия не собирается объявлять дефолт
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что страна сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт, поскольку страна имеет все необходимые ресурсы, которые позволят его избежать.

Жадность зарубежных инвесторов помогла России избежать дефолта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что причины для дефолта у России отсутствуют. Он указал на наличие потенциала для выполнения всех обязательств. При этом представитель Кремля подчеркнул, что неконструктивная позиция оппонентов может усугубить положение.

Экономика,Антон Силуанов,Эльвира Набиуллина,Дмитрий Песков,Банк России,
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