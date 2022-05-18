Россия не собирается объявлять дефолт

Он подчеркнул, что страна сможет заплатить в рублях в случае закрытия западных структур.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не грозит дефолт, поскольку страна имеет все необходимые ресурсы, которые позволят его избежать.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что причины для дефолта у России отсутствуют. Он указал на наличие потенциала для выполнения всех обязательств. При этом представитель Кремля подчеркнул, что неконструктивная позиция оппонентов может усугубить положение.