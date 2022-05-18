В ЦБ анонсировали перезапуск единой биометрической системы

«Единая биометрическая система, которая была создана в 2018-2019 году, в этом и в следующем году будет полностью «перезагружена». Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие системы мы относим на 2022-2023 год», - подчеркнула она.