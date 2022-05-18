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1 час назад

В ЦБ анонсировали перезапуск единой биометрической системы

Елена Прошина

Банк России в этом и следующем году намерен полностью «перезагрузить» единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», передает РИА Новости.

В ЦБ анонсировали перезапуск единой биометрической системы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная система позволяет получать различные услуги, в том числе финансовые и государственные.

«Единая биометрическая система, которая была создана в 2018-2019 году, в этом и в следующем году будет полностью «перезагружена». Мы понимаем, что нам не хватает терминалов и мобильных приложений, где люди могут просто сдать свою биометрию, как это было в иностранных приложениях. Развитие системы мы относим на 2022-2023 год», - подчеркнула она.

Единую биометрическую систему разработал «Ростелеком» по инициативе Минцифры и ЦБ. Она начала работать в России с июня 2018 года. У граждан появилась возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС, а также с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).

Экономика,Ольга Скоробогатова,Банк России,
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