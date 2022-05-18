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49 минут назад

Еврокомиссия представила доработанный план по отказу от российских энергоресурсов

ТАССиещё 5

ЕС потребуется дополнительно €300 млрд дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU ("ПерезапитатьЕС").

ЕС одобрил план по отказу от российских энергоресурсов
Фото: ReutersReuters

Фон дер Ляйен также анонсировала несколько мер, направленных в том числе на наращивание военной мощи сообщества, а также помощь Украине:

  • ЕС потребуется сократить потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов;
  • странам ЕС предлагают совместные закупки энергоресурсов, чтобы избежать конкуренции и отказаться от поставок из России;
  • ЕК предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях и на новых жилых домах к 2029 году;
  • страны союза должны также должны перейти к совместным закупкам военной техники и вооружений. ЕК осенью предложит регламент, который полностью освободит совместные закупки от НДС;
  • страны союза объявили об увеличении своих оборонных расходов в ближайшие годы на €200 млрд;
  • ЕК предлагает выделить Украине в 2022 году до €9 млрд макрофинансовой помощи, а также план для реконструкции, нацеленный, в частности, на реформы в стране, "план, полностью отражающий потребности, определенные Украиной".
Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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