ЕС одобрил план по отказу от российских энергоресурсов

ЕС потребуется дополнительно €300 млрд дополнительных инвестиций и сокращение потребления энергии на 13%, чтобы стать независимым от импорта российских энергоресурсов к 2027 году. Об этом заявила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя доработанный план Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов к 2027 году REPowerEU ("ПерезапитатьЕС").