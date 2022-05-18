Швейцария решила запастись газом

Швейцария создаст запасы газа в объеме 15% годового потребления на случай прекращения поставок данного энергоресурса из России. Такое решение, призванное обеспечить бесперебойное снабжение голубым топливом предстоящей зимой, приняло в среду правительство страны - Федеральный совет.

Фото: Reuters Reuters

Как отмечается в сообщении, опубликованном на правительственном сайте, Швейцария "зависит от импорта газа и не располагает своими собственными сооружениями для его хранения", поэтому Федеральный совет принял необходимые меры для наращивания "снабжения предстоящей зимой". Создание запасов нацелено на "минимизацию последствий возможной остановки поставок российского газа". Помимо обычных закупок швейцарскими компаниями, осуществляемых ежегодно, правительство высказалось за формирование, в основном - в соседних странах, "физического резерва" голубого топлива, который "должен покрыть 15% (примерно 6 тераватт-часов) ежегодного потребления газа в Швейцарии".

Видео дня

Половина объема этого резерва на настоящий момент уже аккумулирована в соседней Франции. Правительство предусмотрело также возможное приобретение дополнительного объема в 6 тераватт-часов газа нероссийского происхождения во Франции, Германии, Италии и Нидерландах.

В Берне подчеркнули, что после начала Россией специальной военной операции на Украине "на европейских энергетических рынках превалируют неопределенность и нервозность", тогда как Швейцария "полностью зависит от импорта и не имеет собственных сооружений для хранения". В марте правительство приняло ряд мер, направленных на оказание содействия национальной газовой отрасли в приобретении и хранении голубого топлива за пределами Швейцарии.

По оценкам швейцарских аналитиков, российский газ составляет порядка 40% голубого топлива, потребляемого в стране.