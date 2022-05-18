Мантуров: криптовалюта в России будет легализована

Криптовалюта в России обязательно будет легализована. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

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«Я считаю, что да. <...> Вопрос - когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о легализации криптовалюты в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

По словам Мантуров, вопросами, связанными с возможностью легализации и регулирования криптовалюты сейчас занимаются Банк России и правительство. Он отметил, что специалисты сходятся во мнении, что легализация – это лишь вопрос времени, но правила обращения с криптовалютой должны быть четко сформулированы.