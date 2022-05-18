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31 минуту назад

Мантуров: криптовалюта в России будет легализована

Криптовалюта в России обязательно будет легализована. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Мантуров: криптовалюта в России будет легализована
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что да. <...> Вопрос - когда это произойдет, как это произойдет и как будет регулироваться», - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о легализации криптовалюты в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание».

По словам Мантуров, вопросами, связанными с возможностью легализации и регулирования криптовалюты сейчас занимаются Банк России и правительство. Он отметил, что специалисты сходятся во мнении, что легализация – это лишь вопрос времени, но правила обращения с криптовалютой должны быть четко сформулированы.

18 февраля глава Минфина Антон Силуанов выступил с предложением легализовать майнинг криптовалюты в России и присвоить ему специальный код экономической деятельности. Он отметил, что легализация этого бизнеса позволит защитить непрофессиональных участников финансового рынка, ограничив их вложения в «опасный и рискованный актив». Министр финансов также заявил, что легализация криптовалют предпочтительнее запрета. На запрете криптовалюты настаивали в Банке России, считая ее угрозой для финансовой системы РФ.

Экономика,Антон Силуанов,Денис Мантуров,Банк России,
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