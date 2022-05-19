Генсек ООН выступил с призывом по допуску на рынки продукции из РФ

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для продуктов питания и удобрений из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — сказал Гутерреш в ходе мероприятия «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям».

Генсек уточнил, что ООН ведет переговоры с Россией и Украиной и другими странами по этому вопросу. Он не встал вдаваться в подробности, отметив, что публичные заявления могут «подорвать шансы на успех».