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51 минуту назад

Генсек ООН Гутерреш призвал обеспечить доступ на рынки для продуктов и удобрений из России

Газета.Ruиещё 3

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерреш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для продуктов питания и удобрений из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек ООН выступил с призывом по допуску на рынки продукции из РФ
Фото: ReutersReuters

«Эффективное решение продовольственного кризиса невозможно без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, производимых Россией и Белоруссией», — сказал Гутерреш в ходе мероприятия «Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности — призыв к действиям».

Генсек уточнил, что ООН ведет переговоры с Россией и Украиной и другими странами по этому вопросу. Он не встал вдаваться в подробности, отметив, что публичные заявления могут «подорвать шансы на успех».

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Гутерреш также призвал Москву не препятствовать безопасному и надежному вывозу зерна из портов Украины.

Экономика,Антониу Гутерреш,ООН,
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