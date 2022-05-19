МВД приняло решение по цифровой валюте

МВД России согласовало дополненные законопроекты о цифровой валюте. Новые предписания предполагают арест цифровых активов по решению суда и создание специального электронного кошелька для конфискованных активов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как говорится в сообщении, 18 апреля МВД рассмотрело и согласовало доработанные проекты федеральных законов. Уточняется, что в законопроектах учтены предложенные ранее замечания. Например, внесена ясность в организацию порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда о наложении ареста на цифровую валюту. Также закреплен механизм создания электронного кошелька для хранения конфискованных и арестованных цифровых активов.
Однако вопросы урегулирования порядка хранения арестованных активов и порядка исполнения биржами решения суда о наложении ареста все еще прорабатываются, уточнили в МВД.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что легализация криптовалюты в роли платежного средства на территории России — вопрос времени.
«Короткий вопрос - короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдет», — заявил он в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».