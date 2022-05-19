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46 минут назад

МВД согласовало законопроекты о цифровой валюте

Елена Прошина

МВД России согласовало дополненные законопроекты о цифровой валюте. Новые предписания предполагают арест цифровых активов по решению суда и создание специального электронного кошелька для конфискованных активов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

МВД приняло решение по цифровой валюте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в сообщении, 18 апреля МВД рассмотрело и согласовало доработанные проекты федеральных законов. Уточняется, что в законопроектах учтены предложенные ранее замечания. Например, внесена ясность в организацию порядка исполнения оператором цифровой торговой платформы постановления суда о наложении ареста на цифровую валюту. Также закреплен механизм создания электронного кошелька для хранения конфискованных и арестованных цифровых активов.

Однако вопросы урегулирования порядка хранения арестованных активов и порядка исполнения биржами решения суда о наложении ареста все еще прорабатываются, уточнили в МВД.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что легализация криптовалюты в роли платежного средства на территории России — вопрос времени.

«Короткий вопрос - короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос, когда это произойдет», — заявил он в ходе выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты».

Экономика,Денис Мантуров,МВД России,Минпромторг,
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