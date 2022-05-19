Программа импортозамещения полностью провалена, нет ничего, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» заявила, что программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. По ее словам, нужно обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — отметил, в свою очередь, Клишас.