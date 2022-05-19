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1 час назад

Клишас: Программа импортозамещения полностью провалена

Парламентская газетаиещё 1

Программа импортозамещения полностью провалена, нет ничего, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» заявила, что программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. По ее словам, нужно обратить внимание на чувствительные отрасли, понять, где существует острая зависимость и как ее в кратчайшие сроки преодолеть.

«Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего. Наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах», — отметил, в свою очередь, Клишас.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал «Парламентской газете», что суть «правильного» импортозамещения не в том, чтобы абсолютно все делать самим, а в том, чтобы обеспечивать максимальную добавленную стоимость внутри страны.

Валентина Матвиенко удивилась импорту в Россию гвоздей

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