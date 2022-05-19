«Нефтяной бунт»: Какие страны спасают Россию от санкций

Запад и ЕС продолжают разработку антироссийский санкций, однако некоторые страны не поддерживают их введение и выступают против.

Западные санкции против России не нанесли ожидаемого ущерба из-за позиции Китая, Индии, Турции и Бразилии, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Так, эти страны либо вообще не присоединились к санкциям, либо поддержали их лишь частично.

«Ожидавшийся финансовый кризис не произошел. ВВП упал не так драматично, как ожидалось. Российская валюта быстро оправилась после падения», - говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что несмотря на санкционное давление на Россию, ее экономика остается стабильной.

Между тем, страны Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций из-за эмбарго на российскую нефть. Как сообщил 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, новый пакет ограничений был заблокирован.

«Мы приняли очень быстро и единодушно пять пакетов санкций, но шестой пакет по известным причинам пока стоит», — сказал он и добавил, что эта тема будет снова обсуждаться уже в ближайшие дни.

Именно введение эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС является ключевым пунктом шестого пакета санкций. Однако не все страны Евросоюза поддерживают новые ограничения, в том числе и Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан накануне назвал шестой пакет санкций «сбросом ядерной бомбы» на европейскую экономику. Также он подчеркнул, что Венгрия понесет колоссальные убытки из-за эмбарго на нефть.

«Разные санкции могут поставить Россию на колени, но это возможно на бумаге, и многие "бумажные" политики выдвигают какие-то теоретические доказательства», - говорил он.

Между тем, британское издание Daily Express отмечало, что из-за нефтяного эмбарго Виктор Орбан возглавил «бунт» в Евросоюзе. Кроме того, по информации издания, эмбарго на нефть и газ из России беспокоит Италию, Австрию и Нидерланды, которые опасаются экономического хаоса. Также за последнее время Германия стала более серьезно относиться к разрыву отношений с Москвой, поскольку 40% закупаемого Берлином газа поставляется именно из России.

Однако директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что рано или поздно Евросоюз все же введет эмбарго на российскую нефть.

«Кто-то говорит, что вообще не согласен, как Венгрия, и право вето свое использует. Поэтому надо дождаться решения. То, что оно будет принято, это очевидно, в каком виде – это вопрос времени. Поэтому сейчас наша задача очень простая – нужно отладить логистику с учетом тех рисков и санкций, которые уже известны, в части перевозок нефти в те регионы, которые покупают уже сейчас нашу нефть и готовы увеличивать объемы в будущем», - говорил Пикин.