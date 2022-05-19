Медведев оценил возможный запрет на оплату долгов России в долларах

Инициатива США о запрете для России расплачиваться по долговым обязательствам в долларах - не самое плохое решение для РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора», - указал он.
Также, по его словам, деньги, принадлежащие российской стороне, в этом случае не получат и сами американские держатели долговых бумаг.
«В-третьих, можно исполнить эти обязательства в рублях, и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях. А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last…», - подчеркнул Медведев.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена готова полностью лишить Россию возможности платить по своим еврооблигациям после 25 мая. Отмечается, что такой шаг «может приблизить Москву к грани дефолта».