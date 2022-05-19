Медведев оценил возможный запрет на оплату долгов России в долларах

«Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны. Следует также помнить, что подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора», - указал он.