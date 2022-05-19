Из 54 иностранных компаний, имеющих контракты с "Газпромом" около половины уже открыли рублевые счета для платежей за поставки газа по новой схеме, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая в рамках марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

Он также отметил, что требование оплачивать газ в рублях было вынужденной мерой.

"Это было необходимо для сохранения экспортной выручки", - приводит его слова ТАСС.

Ранее Bloomberg сообщал, что рублевые счета в "Газпромбанке" открыло более 20 европейских компаний, работающих с "Газпромом", но пока весь список неизвестен.