Из 54 иностранных компаний, имеющих контракты с "Газпромом" около половины уже открыли рублевые счета для платежей за поставки газа по новой схеме, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая в рамках марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".
Он также отметил, что требование оплачивать газ в рублях было вынужденной мерой.
"Это было необходимо для сохранения экспортной выручки", - приводит его слова ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщал, что рублевые счета в "Газпромбанке" открыло более 20 европейских компаний, работающих с "Газпромом", но пока весь список неизвестен.
Официальные заявления об открытии рублевых счетов были сделаны немецкими компаниями Uniper, EnBW, RWE и итальянской ENI. Отказались от оплаты в рублях - Польша, Болгария, Финляндия. Причем Польша и Болгария уже перестали получать российский газ.