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45 минут назад

Австрия озвучила планы по сокращению зависимости от газа из РФ

Австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер заявила о намерении страны сократить зависимость от поставок газа из России на 10%, передает ТАСС.

Австрия озвучила планы по сокращению зависимости от газа из РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы вчера приняли решение увеличить стратегический газовый резерв. Главный комитет [парламента] получит на обсуждение мое постановление. Этим решением мы сократим зависимость импорта из России на 10%», - заявила Гевесслер в ответ на вопрос депутатов Национального совета (нижняя палата парламента), какие конкретные меры австрийская сторона приняла для сокращения зависимости от российского газа.

В конце апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла требования России об оплате поставок российского газа в рублях. Он отметил, что Польша и Болгария, отказавшись от оплаты за российский газ по схеме в российских рублях, столкнулись с проблемами с поставками данного вида топлива из РФ.

Накануне, 18 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что процесс отказа ЕС от российских ископаемых источников энергии будет основан на трех принципах: это экономия энергии, ускорение перехода на возобновляемые источники и диверсификация поставок. Она также подчеркнула, что процесс отказа идет успешно. Глава ЕС напомнила, что Евросоюз отказался от угля из России, а российские поставки газа в 2022 году стали занимать 26% в структуре потребления ЕС — против 40% в 2021 году.

Экономика,Карл Нехаммер,Еврокомиссия,ЕС,
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