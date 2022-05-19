Эрдоган высказался об отказе от российского газа

Турция не может отказаться от поставок газа из России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
Эрдоган также заявил, что не собирается разрывать отношения ни с российским лидером Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В 2021 году «Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» 15,98 млрд кубометров природного газа. Этот показатель стал максимальным с начала эксплуатации газопровода в 2003 году.
Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. «Голубой поток» был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд кубометров газа в год. В 2020 году начались поставки газа через трубопровод «Турецкий поток». Он состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность «Турецкого потока» составляет 31,5 млрд кубометров.