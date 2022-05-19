Эрдоган высказался об отказе от российского газа

Турция не может отказаться от поставок газа из России. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

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Эрдоган также заявил, что не собирается разрывать отношения ни с российским лидером Владимиром Путиным, ни с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2021 году «Газпром» поставил в Турцию по газопроводу «Голубой поток» 15,98 млрд кубометров природного газа. Этот показатель стал максимальным с начала эксплуатации газопровода в 2003 году.