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41 минуту назад

Орешкин заявил об угрозе глобального голода в мире к концу года

Российская Газета

В конце года возможен глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".

По словам чиновника, главная задача - чтобы Россия не пострадала от этих процессов.

Основной причиной возможного глобального голода Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке из-за монетарной политики американских властей.

"До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста", - пояснил помощник президента.

По его оценке, действия США составили примерно 60% роста цены на пшеницу.

CNN: США изучают пути вывоза пшеницы и кукурузы с Украины

Ранее об угрозе международного продовольственного кризиса из-за антироссийских санкций предупредил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, отдельным государствам грозит голод.

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