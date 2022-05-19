В конце года возможен глобальный продовольственный кризис. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин во время выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание".
По словам чиновника, главная задача - чтобы Россия не пострадала от этих процессов.
Основной причиной возможного глобального голода Орешкин назвал рост стоимости пшеницы на мировом рыке из-за монетарной политики американских властей.
"До примерно 2020 года цены на пшеницу на мировом рынке были устойчивы, но вслед за печатанием доллара начиная примерно с июля 2020 года начался период довольно резкого роста", - пояснил помощник президента.
По его оценке, действия США составили примерно 60% роста цены на пшеницу.
Ранее об угрозе международного продовольственного кризиса из-за антироссийских санкций предупредил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, отдельным государствам грозит голод.