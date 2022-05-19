Украина арестовала активы России и Белоруссии

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Бюро экономической безопасности Украины арестовало российские и белорусские активы на общую сумму более одного миллиарда долларов, сообщается на сайте ведомства.

По словам директора бюро Вадима Мельника, активы не должны работать на «страну-агрессора», которой, по мнению Киева, является Россия, а арестованные средства следует направить на пользу украинской стороны.

«Вагоны должны осуществлять перевозки по украинской железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили передаваться на нужды Вооруженных сил Украины», — заявил он.

В частности, речь идет о 100 процентах корпоративных прав и активов горно-обогатительного комбината, осуществлявшего добычу титаносодержащего сырья, 17 800 вагонах стоимостью около 507,7 миллиона долларов и спецтехнике на сумму около 7,4 миллиона долларов. Кроме того, были арестованы активы одного из финансовых учреждений на 419,7 миллиона долларов.