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15 минут назад

В России обнаружили рекордные залежи нефти

Lenta.ru

На Ямале геологи обнаружили рекордные залежи нефти: при исследованиях на Средне-Итурском месторождении были получены данные о новом пласте, извлекаемые запасы оценили в один миллион тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале «Ямал-Медиа».

В России обнаружили рекордные залежи нефти
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАОпресс-служба губернатора ЯНАО

После открытия на Среднем Итуре захотел пробурить еще шесть скважин. Генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов допустил, что потенциал месторождении здесь далеко не исчерпан. Он заверил, что ресурсную базу на этом месторождении продолжат наращивать.

Специалистов в ближайшее время решили отправить на дополнительные исследования на Карамовский и Холмогорский активы, где могут находиться перспективные для разработки пласты.

Ранее ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) при исследовании рельефа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) нашли останки древних растений и животных.

Исследователи пробурили две скважины вдоль реки Надым для реконструкции происхождения и развития древних естественных форм рельефа, чтобы понять процессы, сформировавшие современный облик севера Западной Сибири.

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