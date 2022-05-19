США хотят лишить РФ нефтяных доходов

США ищут способы лишить Россию нефтяных доходов, пишет газета The New York Times. Пересказ статьи приводит «Прайм».

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В качестве возможной меры обсуждается ввод потолка цен, также Вашингтон ищет пути, как отрезать РФ от доступа к платежам за экспорт энергоресурсов.

Так, США хотят назначить цену за российскую нефть значительно ниже мировой рыночной стоимости и обязать иностранные компании соблюдать эти правила под угрозой оказаться под санкциями. По мнению американских чиновников, ценовой потолок «снизит прибыль России, не увеличивая мировые цены на энергоресурсы».

Власти США также могут отрезать значительную часть доступа РФ к платежам за нефть, утверждает издание. Для этого Вашингтон планирует выпустить требование для иностранных банков о переводе средств за нефть РФ на эскроу-счета, чтобы не попасть под санкции.

Меры США предполагают, что РФ сможет использовать нефтяные доходы только для покупки товаров первой необходимости, таких как лекарства и продукты питания.