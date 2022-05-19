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1 час назад

Польша решила судиться с «Газпромом» из-за «переплаты» за газ

Никита Бородкин

Главная энергетическая компания Польши PGNiG собирается подать в суд на «Газпром» для получения выплаты процентов с 1,5 млрд долларов «переплаты» за газ в 2014-2020 годах. Как сообщает «Интерфакс», речь идет о выплате по разбирательству 2015 года, когда польская сторона потребовала пересмотреть цену на газ, поставляемый по контракту 1996 года.

Польша решила судиться с «Газпромом» из-за «переплаты» за газ
Фото: ReutersReuters

Согласно сообщению PGNiG, 31 марта компания направила «Газпрому» запрос о возбуждении арбитражного разбирательства. В польской организации ожидают от российской стороны ответа на обращение в суд.

Напомним, что в 2015 году PGNiG начала судиться с «Газпромом», требуя пересмотреть цену на газ, который поставлялся по контракту 1996 года. В 2020 году Стокгольмский арбитраж решил скорректировать формулу цены по контракту с 1 ноября 2014 года. В итоге российская компания выплатила по решению суда $1,5 млрд «в виде ретроактивного урегулирования реализованных ранее поставок».

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При этом решение суда об изменении формулы цены с нефтяной привязки на биржевой индекс сыграло в пользу российского газового гиганта, поскольку в конце 2020 года и в 2021 году цены на европейских хабах возросли до рекордных значений.

С апреля 2022 года газ перестал поступать в Польшу по ямальскому контракту из-за отказа страны переходить на расчеты в рублях.

Экономика,Газпром,
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