Мишустин раскрыл подробности о новом пенсионном фонде в России

«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — заявил Мишустин.