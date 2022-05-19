Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
48 минут назад

Мишустин раскрыл подробности о новом пенсионном фонде в России

Никита Бородкин

В России в следующем году собираются объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), что позволит упростить начисление выплат. Согласно сообщению на сайте правительства, об этом на заседании заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин раскрыл подробности о новом пенсионном фонде в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — заявил Мишустин.

Сейчас через ПФР и ФСС проходят все меры поддержки для граждан. Мишустин подчеркнул, что их слияние позволит упростить процедуру выплат, а также назначать меры поддержки автоматически или по одному заявлению.

Потанин раскрыл цену купленной доли Тинькова в банке

Кроме того, единая база исчисления страховых взносов позволит поднять максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства. Также мера должна снизить административные издержки для бизнеса, поскольку предпринимателей избавят от необходимости по несколько раз заполнять документы.

Экономика,Компании,Михаил Мишустин,Фонд социального страхования РФ,Пенсионный фонд РФ,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители