Мишустин раскрыл подробности о новом пенсионном фонде в России

В России в следующем году собираются объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС), что позволит упростить начисление выплат. Согласно сообщению на сайте правительства, об этом на заседании заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня мы обсудим большой пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два государственных внебюджетных фонда — Пенсионный и Фонд социального страхования — и внести все необходимые для этого изменения в законы. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования», — заявил Мишустин.
Сейчас через ПФР и ФСС проходят все меры поддержки для граждан. Мишустин подчеркнул, что их слияние позволит упростить процедуру выплат, а также назначать меры поддержки автоматически или по одному заявлению.
Кроме того, единая база исчисления страховых взносов позволит поднять максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства. Также мера должна снизить административные издержки для бизнеса, поскольку предпринимателей избавят от необходимости по несколько раз заполнять документы.