Опубликован план отказа ЕС от нефти и газа из РФ

На сайте ЕК опубликован план действий REPowerEU.

Фото: EPA EPA

"Новые реалии геополитики и энергетического рынка требуют от нас резко ускорить переход к чистой энергии и повысить независимость Европы от ненадежных поставщиков ресурсов и нестабильного ископаемого топлива", - говорится в документе.

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По мнению его авторов, для выполнения плана до 2030 года потребуется 300 млрд евро.

Уже эта сумма вызывает множество вопросов. Ежегодно, по расчетам самой ЕК, компании Евросоюза тратят на энергоресурсы из России более 100 млрд евро. А теперь получается, что энергопереход обойдется странам ЕС в три раза дешевле, чем продолжение покупок сырья в нашей стране. Тогда почему его не сделали раньше? Единственным объяснением может быть, что новая европейская энергия окажется в разы дороже той, что производилась за счет российских ресурсов. Но об этом в документе ничего не говорится.

Ранее группа компаний Breakthrough Energy, основанная Биллом Гейтсом, подсчитала, что для отказа от нефти и газа из России до 2030 года ЕС нужно будет инвестировать только в зеленые технологии 800 млрд евро. И многие эксперты считают эту оценку также заниженной. А в плане ЕК речь идет не только о возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

В нем декларируются три основных направления работы - экономим, сокращаем выбросы и совместно закупаем газ. Первый пункт понятнее всего. ЕК предлагает сокращать потребление энергии. Например, снизить использование кондиционеров и нагревательных приборов, рационально использовать бытовую технику, отказаться от ежедневных поездок на личном автомобиле, больше пользоваться общественным транспортом, и даже присутствует совет "выключать за собой свет".

Есть и более серьезные предложения. Поставлена цель - повысить энергоэффективность с 9 до 13% жилых и промышленных зданий. Но нет конкретики, каким образом этот показатель будет достигнут. Также планируется увеличить использование тепловых насосов - устройства для автономного обеспечения жилых домов теплом и горячей водой с очень низким потреблением энергии.

Вторым пунктом идет увеличение доли генерации электричества на ВИЭ с сегодняшних 40% до 45% в 2030 году, а также переход промышленности и транспорта с ископаемых источников на чистую энергию. Достичь этого показателя возможно, но чего стоит ветровая и солнечная энергетика в смысле надежности электроснабжения, весь мир увидел в 2021 году, когда сначала она отказала из-за холодов, а потом в Европе пропал ветер. А это означает, что придется сохранять на случай проблем с климатом резервные мощности на ископаемых источниках энергии и для них закупать сырье.

Кроме этого, только за год цены на редкоземельные металлы, используемые в ВИЭ, электротранспорте и для аккумулирования энергии, выросли в разы. Литий подорожал на 400%, кобальт - на 71%, а никель - на 51%. Причем добываются эти металлы совсем не в Европе, которая в результате перехода на ВИЭ может оказаться в зависимости, только не от России, а от Китая, Австралии, Конго, Чили, Боливии и других не всегда дружественных Западу стран.

Рост спроса на эти металлы и рост цен на них сохранится как минимум до 2030 года, поскольку в этот период должны быть заложены основы новой энергетической и транспортной инфраструктуры, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. При этом динамика добычи может отставать от спроса, что заметно притормозит темпы перехода на новую энергетику. Поэтому периодически возможны периоды дефицита с резким подъемом цен и последующими откатами, отмечает эксперт.

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Ну и наконец, третьим пунктом в плане ЕК идет диверсификация поставок и совместные закупки газа. Здесь главная проблема, как уже неоднократно отмечалось, в том, что заменить российский газ нечем. Даже в еще не согласованных проектах мощность новых газопроводов из других стран в Европу не превысит 30 млрд кубометров. Мировые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) растут, но также не теми темпами. В 2021 году, несмотря на газовый бум, они выросли только на 10 млрд кубометров. И главными потребителями СПГ остались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - 379 млрд кубометров. В Европу было отправлено 104 млрд кубометров, причем из них 18 млрд пришлось на российский СПГ. Для сравнения, все поставки трубопроводного газа из России на Запад с учетом Турции составили 183 млрд кубометров.

В отношении совместных закупок газа странам Европы придется долго договариваться. Не у всех из них есть доступ к газопроводам, не везде есть принимающие СПГ терминалы. Многие связаны с "Газпромом" долгосрочными договорами.

Сложная система соглашений и контрактов не позволяет Европе перечеркнуть предшествующую историю и кардинально изменить механизмы закупки газа, отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. Но в дальнейшем при возникновении спорных ситуаций, дополнительных согласований в части условий поставок газа можно ожидать более активного применения принципа европейской солидарности со стороны европейских регуляторов и судебных властей, отмечает он.

Тем временем